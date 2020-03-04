Макрон и Трамп согласились координировать действия из-за коронавируса

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп согласились координировать действия из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макрона в Twitter.

По словам президента Франции, состоялась отличная дискуссия с Дональдом Трампом.

"Чтобы лучше бороться с СOVID-19, мы готовы координировать наши научные, медицинские и экономические ответы в рамках председательства США в "Группе семи", - сообщил Макрон.

Напомним, в Европейском союзе большинство стран пострадали от вспышки коронавируса, вирус не зафиксирован только в 5 из 27 стран ЕС. При этом коронавирус COVID-19 зафиксирован в Австрии, Бельгии, Венгрии, Греции, Германии, Дании, Италии, Ирландии, Испании, Люксембурге, Латвии, Литве, Нидерландах, Португалии, Польши, Румынии, Франции, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии.

Как сообщало РБК-Украина, 3 марта Совет Европейского союза активировал механизм комплексного реагирования на кризисные ситуации (IPCR) в связи со вспышкой распространения коронавируса. Механизм усиливает способность ЕС принимать кризисные решения на политическом уровне.

РБК-Украина писало, что глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что вспышка коронавируса COVID-19 представляет серьезную угрозу для мировой экономики. По ее словам, эпидемия замедлит рост мировой экономики ниже 2,9%.