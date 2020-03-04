Макрон і Трамп погодилися координувати дії через коронавірус

Президент Франції Емманюель Макрон та президент США Дональд Трамп погодилися координувати дії через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макрона Twitter.

За словами президента Франції, відбулася відмінна дискусія з Дональдом Трампом.

Щоб краще боротися з СOVID-19, ми готові координувати наші наукові, медичні та економічні відповіді в межах головування США в "Групі семи", - повідомив Макрон.

Нагадаємо, в Європейському союзі більшість країн постраждали від спалаху коронавіруса, вірус не зафіксований лише у 5 з 27 країн ЄС. При цьому коронавірус COVID-19 зафіксований в Австрії, Бельгії, Угорщини, Греції, Німеччини, Данії, Італії, Ірландії, Іспанії, Люксембурзі, Латвії, Литві, Нідерландах, Португалії, Польщі, Румунії, Франції, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції, Естонії.

Як повідомляло РБК-Україна, 3 березня Рада Європейського союзу активувала механізм комплексного реагування на кризові ситуації (IPCR) у зв'язку зі спалахом поширення коронавіруса. Механізм посилює здатність ЄС приймати кризові рішення на політичному рівні.

Також РБК-Україна писало, що глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила, що спалах коронавіруса COVID-19 представляє серйозну загрозу для світової економіки. За її словами, епідемія сповільнить зростання світової економіки нижче 2,9%.