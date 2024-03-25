Макрон про теракт у "Крокус Холлі": було б цинічно намагатися звинуватити Україну

Усі ознаки вказують, що теракт у Підмосков'ї в "Крокус Сіті Холі", було скоєно угрупованням "Ісламська держава". Було б "цинічно і контрпродуктивно" намагатися звинуватити Україну.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Відповідальність за цей напад узяла на себе "Ісламська держава", і інформація, яка є у нас, у наших (розвідувальних) служб, а також у наших основних партнерів, вказує на те, що це дійсно був підрозділ "Ісламської держави", який спровокував цей напад", - заявив він.

Він підкреслив, що було б цинічно з боку РФ звинуватити в теракті Україну.

"Я думаю, що було б цинічно і контрпродуктивно для самої Росії і безпеки її громадян використати цей контекст, щоб спробувати обернути його проти України", - заявив Макрон.