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Макрон о теракте в "Крокус Холле": было бы цинично пытаться обвинить Украину

Понедельник 25 марта 2024 13:20
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Макрон о теракте в "Крокус Холле": было бы цинично пытаться обвинить Украину Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Все признаки указывают, что теракт в Подмосковье в "Крокус Сити Холле", было совершено группировкой "Исламское государство". Было бы "цинично и контрпродуктивно" пытаться обвинить Украину.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Ответственность за это нападение взяло на себя "Исламское государство", и информация, имеющаяся у нас, у наших (разведывательных) служб, а также у наших основных партнеров, указывает на то, что это действительно было подразделение "Исламского государства", которое спровоцировало это нападение", - заявил он.

Он подчеркнул, что было бы цинично со стороны РФ обвинить в теракте Украину.

"Я думаю, что было бы цинично и контрпродуктивно для самой России и безопасности ее граждан использовать этот контекст, чтобы попытаться обратить его против Украины", - заявил Макрон.

Теракт в Подмосковье

Вечером в пятницу, 22 марта, в городе Красногорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл". По данным россиян, в результате атаки погибли более 100 человек.

Российские силовики заявили, что задержали четырех человек, причастных к теракту. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы террористы хотели скрыться в Украине, где для них было подготовлено "окно".

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США подтвердили информацию о причастности ИГИЛ и отвергли участие в событиях Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что "случившееся вчера в Москве, очевидно, и Путин, и другие подонки просто пытаются свалить на кого-то другого".

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Эммануэль Макрон Франция Российская Федерация Теракт
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