Макрон о теракте в "Крокус Холле": было бы цинично пытаться обвинить Украину

Все признаки указывают, что теракт в Подмосковье в "Крокус Сити Холле", было совершено группировкой "Исламское государство". Было бы "цинично и контрпродуктивно" пытаться обвинить Украину.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Ответственность за это нападение взяло на себя "Исламское государство", и информация, имеющаяся у нас, у наших (разведывательных) служб, а также у наших основных партнеров, указывает на то, что это действительно было подразделение "Исламского государства", которое спровоцировало это нападение", - заявил он.

Он подчеркнул, что было бы цинично со стороны РФ обвинить в теракте Украину.

"Я думаю, что было бы цинично и контрпродуктивно для самой России и безопасности ее граждан использовать этот контекст, чтобы попытаться обратить его против Украины", - заявил Макрон.