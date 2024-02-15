Макрон та Зеленський завтра підпишуть угоду про безпеку

"Ця угода випливає із зобов'язань, взятих у форматі G7 на полях саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року", - заявили в Єлисейському палаці.

Відносини України та Франції

Країни G7 на початку липня 2023 року затвердили декларацію, що обіцяє надати Україні гарантії безпеки. До неї вже приєдналося понад 30 країн, зокрема й Франція.

Великобританія стала першою країною, яка підписала угоду з Україною. А вже 17 січня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж планує підписати з Україною угоду щодо безпеки , як це зробив Лондон.

Тоді ж французький президент заявив про намір у лютому відвідати Україну з офіційним візитом.

Крім того, у січні цього року французький міністр оборони Себастьєн Лекорню анонсував виробництво та передачу Україні понад 70 артилерійських установок "Цезар".

Візит Зеленського до Європи

Президент України Володимир Зеленський 16 та 17 лютого відвідає Німеччину та Францію. Під час візиту він планує зустрітися з канцлером Олафом Шольцем та президентом Еммануелем Макроном.

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