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Макрон и Зеленский завтра подпишут соглашение о безопасности

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подпишут соглашение о безопасности между двумя странами. Подписание документа состоится в пятницу, 16 февраля, в Елисейском дворце.

Об этом заявили во французском президиуме, сообщает РБК-Украина со ссылкой на lʼExpress.

"Это соглашение вытекает из обязательств, взятых в формате G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", - заявили в Елисейском дворце.

Отношения Украины и Франции

Страны G7 в начале июля 2023 года утвердили декларацию, обещающую предоставить Украине гарантии безопасности. К ней уже присоединилось более 30 стран, в том числе и Франция.

Великобритания стала первой страной, подписавшей соглашение с Украиной. А уже 17 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует подписать с Украиной соглашение по безопасности, как это сделал Лондон.

Тогда же французский президент заявил о намерении в феврале посетить Украину с официальным визитом.

Кроме того, в январе этого года французский министр обороны Себастьен Лекорню анонсировал производство и передачу Украине более 70 артиллерийских установок "Цезарь".

Визит Зеленского в Европу

Президент Украины Владимир Зеленский 16 и 17 февраля посетит Германию и Францию. Во время визита он планирует встретится с канцлером Олафом Шольцем и президентом Эммануэлем Макроном. 

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