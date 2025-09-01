Макрон та Стармер головуватимуть на зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі

Зустріч "коаліції охочих"

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що лідери низки європейських країн зустрінуться у Парижі у четвер, 4 вересня, для того, щоб обговорити гарантії безпеки для України.

Очікується, що ті, хто зустрічався з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 18 серпня, зберуться в Парижі на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона. За даними джерел Financial Times, вони продовжать переговори на високому рівні.

Серед них - канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.