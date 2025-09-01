RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Макрон и Стармер будут председательствовать на встрече "коалиции решительных" в Париже

Фото: премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг, 4 сентября, будут председательствовать на встрече "коалиции решительных" в Елисейском дворце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский также примет участие во встрече, которая состоится в гибридном формате.

Как отметили в Елисейском дворце, "главы государств и правительств обсудят работу над гарантиями безопасности для Украины, проведенную в течение последних недель, и подведут итоги, которые следует вынести из позиции России, которая упорно отказывается от мира".

 

Встреча "коалиции желающих"

Напомним, ранее СМИ сообщали, что лидеры ряда европейских стран встретятся в Париже в четверг, 4 сентября, для того, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины.

Ожидается, что те, кто встречался с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа, соберутся в Париже по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. По данным источников Financial Times, они продолжат переговоры на высоком уровне.

Среди них - канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПарижЭммануэль МакронКир СтармерГарантии безопасности