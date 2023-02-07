ua ru
Вт, 07 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Макрон та Мелоні обговорили постачання Україні зброї перед самітом ЄС

Новость на русском →
Франція, Вівторок 07 лютого 2023 01:08
Макрон та Мелоні обговорили постачання Україні зброї перед самітом ЄС Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні обговорили в понеділок питання підтримки України, а також позачерговий саміт ЄС у Брюсселі, що відбудеться цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Provence.

Вони вітали спільні дії Франції та Італії щодо військової підтримки України, зокрема спільно прийняте наприкінці минулого тижня рішення щодо надання системи протиповітряної оборони SAMP/T.

Макрон і Мелоні обговорили порядок денний запланованого на 9-10 лютого в Брюсселі позачергового саміту ЄС, включаючи "зміцнення європейської промислової політики" та міграцію.

Мелоні наголосила на важливості тези Ради ЄС про повну підтримку України, разом із президентом Франції вона висловила "рішучість продовжувати цю підтримку в довгостроковій перспективі".

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що Україна отримає радари ППО GM 200, які профінансує Франція.

Також Париж підтвердив угоду з Італією про купівлю 700 зенітних ракет, призначених для системи протиповітряної SAMP-T.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еммануель Макрон Італія
NEWS
Клименко назвав терміни завершення розслідування катастрофи у Броварах
Клименко назвав терміни завершення розслідування катастрофи у Броварах
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії