Україна отримає від Франції радари ППО GM 200. Підписано меморандум

Франція профінансує покупку радарів ППО GM 200 для українських військових. Відповідний меморандум було підписано у середу, 1 лютого 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.

Резніков розповів, що разом за своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню підписали меморандум про постачання радарів ППО GM 200.

"Це обладнання допоможе нам помітити ворожі безпілотники та ракети, в тому числі балістичні. Наше небо буде захищене від смертоносних атак Росії", - написав Резніков.

Дані радари відповідають найсуворішим вимогам роботи. Вони можуть відстежувати ворожі об'єкти як на малих, так і на великих висотах. Вони також можуть координувати роботу зенітних комплексів від дуже малої до середньої дальності - 250 кілометрів у режимі спостереження та 100 кілометрів у режимі бою.

Їх особливістю є те, що вони можуть попереджати про реактивний, артилерійський і мінометний вогонь. Радари можуть попереджати й про надводні цілі, відстежувати кораблі та малі плавзасоби.

Фото: Україна отримає від Франції радари ППО GM 200 (twitter.com/oleksiireznikov)