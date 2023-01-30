Франція підтвердила, що з Італією придбає 700 ракет для SAMP-T, який готують Україні

Міністерство оборони Франції підтвердило угоду з Італією про купівлю 700 зенітних ракет. Вони призначені для системи протиповітряної SAMP-T, яку готують Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Франція та Італія уклали договір про купівлю 700 ракет Aster.

"Агентства оборонних закупівель двох країн повідомили франко-італійському консорціуму Eurosam, до складу якого входять Thales і MBDA, про укладення контракту наприкінці минулого року", - повідомили у Міноборони Франції.

Нагадаємо, за даними французьких ЗМІ, міністри оборони Франції та Італія під час особистої зустрічі домовилися придбати 700 зенітних ракет на суму 2 млрд євро.

Ці ракети призначені для зенітно-ракетного комплексу SAMP-T, який країни готуються передати Україні.

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