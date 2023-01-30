ua ru
Пн, 30 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Франція підтвердила, що з Італією придбає 700 ракет для SAMP-T, який готують Україні

Новость на русском →
Париж, Понеділок 30 січня 2023 15:19
Франція підтвердила, що з Італією придбає 700 ракет для SAMP-T, який готують Україні Фото: Франція підтвердила угоду з Італією про купівлю ракет для системи ППО SAMP-T (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Міністерство оборони Франції підтвердило угоду з Італією про купівлю 700 зенітних ракет. Вони призначені для системи протиповітряної SAMP-T, яку готують Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Франція та Італія уклали договір про купівлю 700 ракет Aster.

"Агентства оборонних закупівель двох країн повідомили франко-італійському консорціуму Eurosam, до складу якого входять Thales і MBDA, про укладення контракту наприкінці минулого року", - повідомили у Міноборони Франції.

Нагадаємо, за даними французьких ЗМІ, міністри оборони Франції та Італія під час особистої зустрічі домовилися придбати 700 зенітних ракет на суму 2 млрд євро.

Ці ракети призначені для зенітно-ракетного комплексу SAMP-T, який країни готуються передати Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Італія ПВО Військова допомога
NEWS
Споживання електроенергії зросло, а дефіцит залишається значним: яка ситуація зі світлом в Україні
Споживання електроенергії зросло, а дефіцит залишається значним: яка ситуація зі світлом в Україні
DAILY
Захід дивиться. Навіщо Зеленському "чистки" у владі та кого Банкова готує на вихід
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Захід дивиться. Навіщо Зеленському "чистки" у владі та кого Банкова готує на вихід