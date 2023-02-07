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Макрон и Мелони обсудили поставки Украине оружия перед саммитом ЕС

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Франция, Вторник 07 февраля 2023 01:08
Макрон и Мелони обсудили поставки Украине оружия перед саммитом ЕС Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудили в понедельник вопросы поддержки Украины, а также предстоящий на этой неделе внеочередной саммит ЕС в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Provence.

Они приветствовали совместные действия Франции и Италии по военной поддержке Украины, в частности совместно принятое в конце прошлой недели решение о предоставлении системы противовоздушной обороны SAMP/T.

Макрон и Мелони обсудили повестку запланированного на 9-10 февраля в Брюсселе внеочередного саммита ЕС, включая "укрепление европейской промышленной политики" и миграцию.

Мелони подчеркнула важность тезиса Совета ЕС о полной поддержке Украины, вместе с президентом Франции она выразила "решимость продолжать эту поддержку в долгосрочной перспективе".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина получит радары ПВО GM 200, которые профинансирует Франция.

Также Париж подтвердил соглашение с Италией о покупке 700 зенитных ракет, предназначенных для системы противовоздушной SAMP-T.

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