Макрон слідом за Трампом вирушить до Єгипту говорити про Газу

Як ідеться в повідомленні Єлисейського палацу, Макрон вирушить до Єгипту в понеділок, 13 жовтня. Заявлена мета - підтримати угоду про припинення вогню в Секторі Гази, досягнуту за посередництва США.

Очікується, що він візьме участь в обговоренні наступних етапів реалізації угоди. Зустрічі відбудуться на єгипетському курорті Шарм-еш-Шейх на Червоному морі, де раніше проходили переговори посередників Ізраїлю і ХАМАС.

Адміністрація президента Франції не повідомила, чи зустрінеться Макрон із президентом США Дональдом Трампом. Але уточнила, що поїздка є продовженням франко-саудівської ініціативи зі зміцнення миру і безпеки на Близькому Сході, що ґрунтується на рішенні про "дві держави" - співіснування Ізраїлю і Палестини.

Зазначимо, у вересні Франція визнала палестинську державу, що викликало гнів і критику з боку Ізраїлю та США.

Крім того, поїздка відбудеться на тлі політичної кризи в самій Франції, де Макрон щойно перепризначив Себастьяна Лекорню прем'єр-міністром і доручив сформувати уряд.