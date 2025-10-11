Макрон слідом за Трампом вирушить до Єгипту говорити про Газу

Французький президент Еммануель Макрон вирушить до Єгипту, де днями очікується саміт, на якому планують обговорення мирної угоди щодо Гази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
Як ідеться в повідомленні Єлисейського палацу, Макрон вирушить до Єгипту в понеділок, 13 жовтня. Заявлена мета - підтримати угоду про припинення вогню в Секторі Гази, досягнуту за посередництва США.
Очікується, що він візьме участь в обговоренні наступних етапів реалізації угоди. Зустрічі відбудуться на єгипетському курорті Шарм-еш-Шейх на Червоному морі, де раніше проходили переговори посередників Ізраїлю і ХАМАС.
Адміністрація президента Франції не повідомила, чи зустрінеться Макрон із президентом США Дональдом Трампом. Але уточнила, що поїздка є продовженням франко-саудівської ініціативи зі зміцнення миру і безпеки на Близькому Сході, що ґрунтується на рішенні про "дві держави" - співіснування Ізраїлю і Палестини.
Зазначимо, у вересні Франція визнала палестинську державу, що викликало гнів і критику з боку Ізраїлю та США.
Крім того, поїздка відбудеться на тлі політичної кризи в самій Франції, де Макрон щойно перепризначив Себастьяна Лекорню прем'єр-міністром і доручив сформувати уряд.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп запланував саміт зі світовими лідерами, на якому буде обговорено подальше мирне врегулювання в Секторі Газа.
Цього тижня набув чинності перший етап угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Армія оборони Ізраїлю вже відвела сили на узгоджені позиції, і тепер найближчим часом терористи ХАМАС мають звільнити всіх утримуваних заручників.
Також повідомлялося, що в рамках своїх мирних зусиль Трамп днями має відвідати Ізраїль.