Макрон скличе екстрений "європейський" саміт через заяви Трампа, - Сікорський

"Я дуже радий, що президент Макрон викликав наших лідерів до Парижа", - заявив Сікорський та додав, що він очікує, що європейські лідери обговорять серйозно виклики, які кидає Трамп.

Як він пояснив, голові Білого дому властивий метод роботи, який називають "розвідкою боєм".

"Ти штовхаєш і дивишся, що відбувається, а потім змінюєш свою позицію. ... І ми повинні реагувати", - додав Сікорський.

Як відзначають двоє неназваних чиновників ЄС, зустріч повинна відбутись вже в понеділок. Водночас голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро, як пише Politico, не підтверджував й не спростовував інформацію щодо надзвичайного саміту.

Пізніше Сікорський відзначив, що саміт у Парижі з боку Польщі відвідає голова уряду Дональд Туск.