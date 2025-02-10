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США призупинили розробку "мирного плану" щодо України: The Telegraph назвала причину

Понеділок 10 лютого 2025 22:55
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США призупинили розробку "мирного плану" щодо України: The Telegraph назвала причину Фото: Кіт Келлог, спецпредставник США по Україні та Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада США на певний час зупинила роботу над "мирним планом" щодо завершення війни Росії проти України. Вашингтон хоче, щоб Європа отримала місце за столом переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

За даними британської газети, спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог хоче провести індивідуальні переговори з союзниками по НАТО до того, як завершить роботу над "мирним планом".

Келлог зазначав, що на переговорах з європейськими дипломатами він дізнається їхні думки про форму будь-якої мирної угоди і про те, який внесок можуть зробити уряди в цей процес.

Такі переговори, за словами Келлога, він хоче провести з прем'єр-міністрами та президентами країн-членів НАТО. Це має заспокоїти ті держави, які побоюються, що Вашингтон "витіснить" їх з переговорів.

При цьому, за даними The Telegraph, Келлог пообіцяв представити на Мюнхенській безпековій конференції елементи "мирного плану". Газета вважає, що це буде пропозиція про подальшу військову підтримку України в обмін на доступ до українських рідкоземельних ресурсів.

The Telegraph уточнює, що європейські чиновники, які вже поговорили з Келлогом, отримали запевнення в намірах Вашингтона зміцнити позиції України в майбутніх переговорах з Росією.

Чутки про "мирний план"

Нагадаємо, раніше Bloomberg написало про те, що спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог планує представити союзникам по НАТО "мирний план", і це нібито має відбутися на Мюнхенській безпековій конференції.

Після цього сам Келлог спростував такі чутки. За його словами, "мирний план" щодо України може представити тільки президент Дональд Трамп.

Детально із заявами Келлога про війну в Україні можете ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

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