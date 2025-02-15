Макрон созовет экстренный "европейский" саммит из-за заявлений Трампа, - Сикорский

Президент Франции Эммануэль Макрон, в понедельник, 17 февраля, планирует созвать европейских лидеров на экстренный саммит в Париже из-за вызовов, которые бросает глава Белого дома Дональд Трамп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослава Сикорского во время Мюнхенской конференции по безопасности, которого цитирует Politico.
"Я очень рад, что президент Макрон вызвал наших лидеров в Париж", - заявил Сикорский и добавил, что он ожидает, что европейские лидеры обсудят серьезно вызовы, которые бросает Трамп.
Как он пояснил, главе Белого дома свойственен метод работы, который называют "разведкой боем".
"Ты толкаешь и смотришь, что происходит, а потом меняешь свою позицию... И мы должны реагировать", - добавил Сикорский.
Как отмечают двое неназванных чиновников ЕС, встреча должна состояться уже в понедельник. В то же время глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, как пишет Politico, не подтверждал и не опровергал информацию о чрезвычайном саммите.
Позже Сикорский отметил, что саммит в Париже со стороны Польши посетит глава правительства Дональд Туск.
Американские чиновники уже неоднократно заявляли о работе над "мирным планом" для завершения полномасштабной войны Российской Федерации (РФ) против Украины. По словам спецпредставителя главы Белого дома по вопросам России и Украины Кита Келлога, "мирный план" будет представлять только Трамп.
В то же время как пишут СМИ, разработка американского "мирного плана" приостановилась, поскольку Вашингтон желает узнать мнение европейских стран.
Также недавно Трамп пообещал, что Киев будет участвовать в переговорах по завершению войны.
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