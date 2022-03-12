Макрон и Шольц снова позвонили Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц снова позвонили главе Кремля Владимиру Путину. Разговор касается войны в Украине, которую развязала Российская Федерация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французский телеканал BFM TV.