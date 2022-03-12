Макрон и Шольц снова позвонили Путину
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц снова позвонили главе Кремля Владимиру Путину. Разговор касается войны в Украине, которую развязала Российская Федерация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французский телеканал BFM TV.
Как отмечает телеканал, этот трехсторонний разговор проходит после того, как Макрон выразил свой "пессимизм" по поводу войны в Украине.
В частности, по данным телеканала, во время телефонного разговора в воскресенье Путин сказал Макрону, что он планирует достичь своих целей "либо путем переговоров, либо путем войны".
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что диалог с Путиным единственный способ прекратить войну.
В то же время в Кремле не исключили прямых переговоров президентов РФ и Украины.
Кроме того, в Турции заявляли, что такие переговоры могут состояться в ближайшее время.
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