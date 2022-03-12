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Макрон та Шольц знову зателефонували Путіну

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Париж, Субота 12 березня 2022 13:31
Макрон та Шольц знову зателефонували Путіну Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц знову зателефонували очільнику Кремля Володимиру Путіну. Розмова стосується війні в Україні, яку розв'язала Російська Федерація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французький телеканал BFM TV.

Як зазначає телеканал, ця тристороння розмова відбувається після того, як Макрон висловив свій "песимізм" з приводу війни в Україні.

Зокрема, за даними телеканалу, під час телефонної розмови у неділю Путін сказав Макрону, що він планує досягти своїх цілей "або шляхом переговорів, або шляхом війни".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що діалог з Путіним єдиний спосіб припинити війну.

Водночас у Кремлі не виключили прямих переговорів президентів РФ та України.

Крім того, в Туреччині заявляли, що такі переговори можуть відбутися найближчим часом.

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