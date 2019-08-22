Макрон считает урегулирование ситуации в Украине условием для возвращения России в G8

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал возможность возвращение России в G8 ("Большую восьмерку"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, Макрон назвал возвращение России без урегулирования ситуации в Украине "стратегической ошибкой", которая подчеркнет "слабость" организации.

"Я думаю говорить, что без каких условиях Россия может вернуться, это было свидетельством слабости G7. Это было бы для нас стратегической ошибкой и освящением этой эпохи безнаказанности", - сказал президент Франции в преддверии саммита "Группы семи", который пройдет на выходных в южном французском курортном городе Биарриц.

"Непременным условием для возвращения России, - ред.) есть поиск решения относительно Украины", - добавил Макрон.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время переговоров в среду 21 августа выступили против возвращения России в G8 ("Большую восьмерку").

Напомним, президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8 ("Большую восьмерку"). Об этом он сказал во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Вашингтоне во вторник 20 августа.

После этого стало известно, что президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на саммит G7 ("Большой семерки") в 2020 году.