Макрон вважає врегулювання ситуації в Україні умовою для повернення Росії в G8

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував можливість повернення Росії в G8 ("Велику вісімку"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Так, Макрон назвав повернення Росії без врегулювання ситуації в Україні "стратегічною помилкою", яка підкреслить "слабкість" організації.

"Я думаю говорити, що без будь-яких умов Росія може повернутися, це було свідченням слабкості G7. Це було б для нас стратегічною помилкою і освяченням цієї епохи безкарності", - сказав президент Франції напередодні саміту "Групи семи", що пройде на вихідних у південному французькому курортному місті Біарріці.

"Неодмінною умовою (для повернення Росії, - ред.) є пошук рішення щодо України", - додав Макрон.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час переговорів у середу 21 серпня виступили проти повернення Росії в G8 ("Велику вісімку").

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступив за повернення Росії в G8 ("Великої вісімки"). Про це він сказав під час зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом у Вашингтоні у вівторок 20 серпня.

Після цього стало відомо, що президент США Дональд Трамп і французький лідер Еммануель Макрон домовилися запросити Росію на саміт G7 ("Великої сімки") в 2020 році.