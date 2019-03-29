Макрон считает реальным Brexit без соглашения

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что, если премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не сможет добиться одобрения своего проекта по упорядоченному выходу страны из состава ЕС (Brexit) к 12 апреля. Об этом сообщает Reuters.

Отметим, Палата общин британского парламента в третий раз отклонила предложенный Мэй проект соглашения с Евросоюзом об условиях выхода страны из состава ЕС.

Отмечается, что всего британские законодатели отклонили восемь альтернативных вариантов для сделки с Брюсселем по Brexit. По словам спикера палаты общин Джона Беркоу, против инициативы, согласно которой Британия должна была создать таможенный союз с ЕС, проголосовали 272 парламентария. Еще 295 законодателей высказались против предложения, в рамках которого в Британии должен был пройти второй референдум по Brexit.

Как известно, правительство Великобритании отклонило петицию за отмену Brexit, которая набрала 5,8 млн подписей. В частности, британский Кабинет министров в ответе на петицию заявил, что нынешнее правительство не отменит выход страны из Европейского союза.