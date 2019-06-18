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ЕС отложил переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

Новости » Политика    18.06.2019 - 20:02
ЕС отложил переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии
Фото: заседание Совета Европы (twitter.com / Huber62)

Переговоры могут состояться в октябре

Совет Европы отложил переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Европейский союз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter пресс-секретаря еврокомиссара Йоханнеса Хана Аннемари Хубер.

Как сообщается, во время заседания страны-члены союза не смогли договориться о начале переговоров по вступлению Албании и Северной Македонии в Евросоюз.

"К сожалению, некоторые страны не смогли поддержать открытие переговоров с Албанией и Северной Македонией", - заявил еврокомиссар Хан.

Еврокомиссар отметил, что ввиду важности вопроса и ограниченного времени на его рассмотрение Совет ЕС решил, что вернется к вопросу о начале переговоров не позднее октября 2019 года.

ЕС отложил переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

Напомним, ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявил, что Европейская комиссия предложила начать переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз.

РБК-Украина писало, что Париж скептически относится к мысли о расширение Европейского союза за счет Балкан. После такого заявления Эммануэля Макрона министры иностранных дел стран ЕС отложили начало переговоров о вступлении в ЕС с Албанией и Македонией до лета 2019 года из-за дополнительного сопротивления Нидерландов и Дании.

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Новости Украины МакедонияСовет Европыпереговорывступление в ЕСАлбания
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