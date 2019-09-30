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ЕС примет решение о вступлении Албании и Северной Македонии 15 октября

Новости » В мире    30.09.2019 - 13:53
ЕС примет решение о вступлении Албании и Северной Македонии 15 октября
Иллюстративное фото (1news)

Вероятнее всего, решение будет вынесено в пользу стран

Европейский союз начинает официальные переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Европейский союз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно проекту коммюнике встречи министров ЕС, 15 октября должна состояться встреча глав МИД стран-членов ЕС, на которой должно быть вынесено положительное решение.

"На фоне прогресса, достигнутого в реформах, на встрече министров ЕС в Люксембурге будет принято решение начать переговоры о вступлении с правительствами Тираны и Скопье", - отмечается в документе.

Как сообщается, ранее не было достигнуто договоренности относительно вступления этих стран в Евросоюз, поскольку Франция, Германия, Нидерланды и Дания выразили сопротивление. Правительства западных стран Евросоюза выразили свое недовольство тем, что некоторые восточные страны, которые присоединились к ЕС после 2004 года, не смогли обеспечить верховенство закона и борьбу с коррупцией.

Однако, несмотря на то, что переговоры с некоторыми странами о вступлении в ЕС продолжаются годами, начало процесса переговоров является победой правительства Северной Македонии.

Как сообщало ранее РБК-Украина, в июне Совет Европы отложил переговоры по вступлению Албании и Северной Македонии в Европейский союз.

А уже в сентябре министр Европы и иностранных дел Албании Гент Сакай заявлял, что Албания начнет переговоры о вступлении в Европейский союз в октябре. По его словам, Албания получила предварительное подтверждение от Европейской комиссии.

ЕС отложил переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии ЕС предлагает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии
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