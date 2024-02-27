Макрон розкритикував обіцянку ЄС передати мільйон снарядів Україні

"Треба сказати, що у нас не було цього мільйона боєприпасів. Це, безсумнівно, було необачним зобов'язанням", - сказав він.

На думку лідера, "в дуже короткій перспективі ви можете надати лише ті боєприпаси, які у вас є в наявності або які ви виробляєте точно в строк.

"Сьогодні ініціативи, з якими ми виступили, будуть покладені на стіл, і через десять днів ви отримаєте чітку відповідь з серйозним порядком денним", - додав президент Франції, уточнивши, що не все може бути оприлюднене.

Мільйон снарядів ЄС для України

У березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ країн ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів упродовж наступних 12 місяців - до березня 2024 року. Зокрема, боєприпаси мали надати сім країн ЄС.

Однак у листопаді минулого року стало відомо, що ЄС не зможе виконати план у визначений строк. На 1 березня 2024 року в країн ЄС набереться лише 600 тисяч боєприпасів.

Президент України Володимир Зеленський висловив жаль з приводу того, що ЄС поставив Києву лише 30% обіцяних снарядів до березня 2024 року.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зазначив, що Україна отримає понад 1 млн артилерійських снарядів від країн ЄС до кінця поточного року.

За словами єврокомісара з питань фінансів Йоганнеса Гана, ЄС зможе виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року.

Про вирішення проблеми "снарядного голоду", де Україні брати боєприпаси та чи зможе Захід обійти Росію - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

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