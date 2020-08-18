Макрон с Путиным обсудили Беларусь

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси. В Кремле рассказали детали разговора лидеров стран.

Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Путин в телефонном разговоре с Макроном заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Беларусь.

"При обсуждении обострившейся ситуации в Беларуси Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Беларуси и оказания давления на белорусское руководство. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем", - сообщили в Кремле.

Стороны также обсудили ливийский кризис.

Напомним, ранее лидеры Франции и Чехии выступили с поддержкой протестующих в Беларуси.

Так, Макрон призвал ЕС "мобилизоваться" вместе с демонстрантами. Он отметил, что Европейский союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно демонстрируют уважение своих прав, свобод и суверенитета.

Также РБК-Украина писало, что сегодня канцлер Германии Ангела Меркель и Путин обсудили ситуацию в Беларуси.