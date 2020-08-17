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Лидеры Франции и Чехии призвали к солидарности с белорусским народом

Понедельник 17 августа 2020 01:59
Лидеры Франции и Чехии призвали к солидарности с белорусским народом
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: Артур Родивилов

Макрон и Бабиш призвали европейское сообщество поддержать протесты

Лидеры Франции и Чехии выступили с поддержкой протестующих в Беларуси. Так, президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС "мобилизоваться" вместе с демонстрантами.

Об этом он написал у тебя в Twitter.

Он отметил, что Европейский союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно демонстрируют уважение своих прав, свобод и суверенитета.

В свою очередь, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш написал в Twitter, что белорусы не должны бояться перемен, подобных Бархатной революции, которая произошла в Чехословакии в 1989 году, а Евросоюзу следует подбодрить их в этом.

По его мнению, важную роль в этом должны сыграть государства Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия) и Балтийские страны.

Ранее в Евросоюзе отреагировали на масштабные протесты в Беларуси в воскресенье, глава дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает ее граждан, которые выступают против нарушения властями страны прав человека и основных свобод.

Напомним, ЕС согласовал введение санкций по отношению в связи с использованием силы во время протестов и фальсификаций на выборах.

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