Макрон з Путіним обговорили Білорусь

Президент Франції Еммануель Макрон обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію в Білорусі. У Кремлі розповіли деталі розмови лідерів країн.

Про це повідомляє ТАСС.

Як наголошується, Путін у телефонній розмові з Макроном заявив про неприпустимість втручання у внутрішні справи Білорусь.

"При обговоренні ситуації, що загострилася в Білорусі Володимир Путін підкреслив неприпустимість втручання у внутрішні справи Білорусі та тиск на білоруське керівництво. З обох сторін виражена зацікавленість у якнайшвидшому врегулюванні проблем", - повідомили в Кремлі.

Сторони також обговорили лівійську кризу.

Нагадаємо, раніше лідери Франції та Чехії виступили з підтримкою протестувальників в Білорусі.

Так, Макрон закликав ЄС "мобілізуватися" разом з демонстрантами. Він зазначив, що Європейський союз повинен продовжувати мобілізацію разом з сотнями тисяч білорусів, які мирно демонструють повагу своїх прав, свобод і суверенітету.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні канцлер Німеччини Ангела Меркель і Путін обговорили ситуацію в Білорусі.