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Макрон и Путин в понедельник обсудят нормандский формат

Новости » Политика    19.08.2019 - 10:43
Макрон и Путин в понедельник обсудят нормандский формат
Фото: Владимир Путин и Эммануэль Макрон (kremlin.ru)

Глава РФ посетит с визитом Францию

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрона в понедельник, 19 августа, обсудят нормандский формат. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Так, Путин 19 августа посетит с визитом Францию, где обсудит с Макроном ситуацию в Украине и продолжение работы в нормандском формате.

"19 августа, действительно, готовится рабочий визит президента России во Францию, это будет однодневный визит. Темы очевидны - это двустороннее российско-французское сотрудничество, которое имеет достаточно насыщенное экономическое содержание, это международные проблемы... это, конечно же, Украина и, конечно, обсудят перспективы продолжения работы в нормандском формате", - отметил Песков.

Напомним, ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Российская Федерация не видит смысла в проведении саммита в нормандском формате без тщательной подготовки, которая гарантирует политический результат.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Макроном. Тогда президент Франции заявил, что согласует нормандскую встречу с Путиным и Меркель.

Ранее Зеленский подчеркивал, что хочет провести встречу в нормандском формате в ближайшее время.

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Новости Украины Владимир Путиннормандский форматЭммануэль Макрон
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