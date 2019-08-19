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Макрон і Путін у понеділок обговорять нормандський формат

Новини » Політика    19.08.2019 - 10:43
Макрон і Путін у понеділок обговорять нормандський формат
Фото: Володимир Путін і Еммануель Макрон (kremlin.ru)

Глава РФ відвідає з візитом Францію

Президенти Росії та Франції Володимир Путін та Еммануель Макрон у понеділок, 19 серпня, обговорять нормандський формат. Про це заявив прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Так, Путін 19 серпня відвідає з візитом Францію, де обговорить з Макроном ситуацію в Україні та продовження роботи в нормандському форматі.

"19 серпня, дійсно, готується робочий візит президента Росії до Франції, це буде одноденний візит. Теми очевидні - це двостороння російсько-французька співпраця, що має досить насичений економічний зміст, це міжнародні проблеми, ...це, звичайно ж, Україна і, звичайно, обговорять перспективи продовження роботи в нормандському форматі", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, раніше помічник президента Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Російська Федерація не бачить сенсу в проведенні саміту в нормандському форматі без ретельної підготовки, яка гарантує політичний результат.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Макроном. Тоді президент Франції заявив, що погодить нормандську зустріч з Путіним і Меркель.

Раніше Зеленський підкреслював, що хоче провести зустріч у нормандському форматі найближчим часом.

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Новини України Володимир Путіннормандский форматЕммануель Макрон
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