Макрон и Путин обсудят урегулирование конфликта на Донбассе

Фото: Владимир Путин и Эммануэль Макрон (kremlin.ru)

Путин и Макрон встретятся 19 августа во Франции

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон во время переговоров в понедельник, 19 августа, обсудят урегулирование ситуации на востоке Украины, в том числе в рамках нормандского формата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в ходе встречи будут обсуждены вопросы, касающиеся российского участия "в различных мероприятиях по линии этой организации".

"В этом контексте я особо отмечу, что Франция и лично президент Макрон активно способствовали восстановлению прав российской парламентской делегации в полном объеме в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Мы признательны французам за конструктивную роль", - продолжил Ушаков.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент России Владимир Путин в ходе своего визита во Францию обсудит с Макроном двустороннее сотрудничество и Украину, включая продолжение работы в нормандском формате. Встреча состоится 19 августа.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. В ходе разговора они согласовали нормандскую встречу, на которой будут подписаны новые документы.

Ранее Зеленский провел телефонный разговор с Макроном. Тогда президент Франции заявил, что согласует нормандскую встречу с Путиным и Меркель

Отметим, Зеленский анонсировал переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Зеленский подчеркивал, что хочет провести встречу в нормандском формате в ближайшее время.