Макрон провів брифінг для лідерів країн ЄС після переговорів з Трампом

За словами Кошти, такий брифінг відбувся в онлайн-форматі в рамках роботи для "тісної європейської координації".

"Дуже корисний (брифінг - ред.), щоб підготувати нашу спеціальну Європейську раду 6 березня, на якій ми ухвалимо рішення про нашу підтримку України і зміцнення європейської оборони", - додав Кошту.

Зі свого боку Макрон написав, що у відеоконференції брали участь лідери всіх 27 країн Євросоюзу.

"Після моїх обговорень з президентом Трампом у Вашингтоні та під час підготовки до Європейської ради 6 березня ми підтвердили нашу прихильність до спільної роботи зі створення умов для міцного і надійного миру в Україні та безпеки Європи", - зазначив президент Франції.