Трамп відзначився новою заявою щодо скорого закінчення війни в Україні

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив журналістам під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Білому домі, пише Sky News.

Трамп заявив журналістам, що війна в Україні "може закінчитися протягом кількох тижнів", і сказав, що "не бачить проблеми в тому, щоб відправити європейські війська як миротворців".

Він також загадав про можливу зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, яка може відбутись "цього або наступного тижня". А також Трамп підтвердив, що зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним "у якийсь момент".

На запитання про те, чи повинна Україна віддати територію в рамках угоди про припинення війни, Трамп відповів: "Подивимося".

Заяви Трампа

Раніше Трамп звинуватив Європу у тому, що вона менше витрачає грошей на допомогу Україні, ніж США. Також спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що не бачить Європу за столом переговорів щодо України. Це викрило обурення та критику серед країн ЄС.

Також після контрактів з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським - є надія на мир. Крім того, він сказав, що США та Україна близькі до угоди щодо корисних копалин.

Сьогодні ж Трамп заявив, що може зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським вже на цьому або наступному тижні.