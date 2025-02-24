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Трамп відмовився назвати Путіна диктатором

Понеділок 24 лютого 2025 21:17
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Трамп відмовився назвати Путіна диктатором Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відмовився назвати російського лідера Володимира Путіна диктатором.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив журналістам під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Білому домі, пише ВВС.

Журналісти запитали у Трампа, чи буде він характеризувати російського лідера Володимира Путіна як "диктатора", вживши це слово раніше щодо Володимира Зеленського в Україні.

"Я не використовую ці слова легковажно, подивимося, як усе складеться", - відповів Трамп, додаючи, що в них є "шанс на дуже гарне врегулювання" між Україною і Росією.

Суперечка Трампа і Зеленського

Нагадаємо, після зустрічі представників США та РФ у Саудівській Аравії американський президент Дональд Трамп заявив, що нібито рейтинг довіри до президента України лише 4%. У відповідь Зеленський закликав його не повторювати російську дезінформацію.

Водночас внутрішні опитування підтвердили, що рейтинг довіри до президента серед українців становить понад 50%.

Згодом Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів", На що Зеленський зазначив, що готовий піти з посади заради миру в Україні або вступу в НАТО.

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