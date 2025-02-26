Макрон провел брифинг для лидеров стран ЕС после переговоров с Трампом

По словам Кошты, такой брифинг прошел в онлайн-формате в рамках работы для "тесной европейской координации".

"Очень полезный (брифинг - ред.), чтобы подготовить наш специальный Европейский совет 6 марта, на котором мы примем решения о нашей поддержке Украины и укреплении европейской обороны", - добавил Кошту.

В свою очередь Макрон написал, что в видеоконференции участвовали лидеры всех 27 стран Евросоюза.

"После моих обсуждений с президентом Трампом в Вашингтоне и в ходе подготовки к Европейскому совету 6 марта мы подтвердили нашу приверженность совместной работе по созданию условий для прочного и надежного мира в Украине и безопасности Европы", - отметил президент Франции.