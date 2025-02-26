Макрон провел брифинг для лидеров стран ЕС после переговоров с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон после своей поездки в США провел брифинг для лидеров стран Евросоюза. Он рассказал о встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Евросовета Антониу Кошту в соцсети X и Макрона в соцсети X.
По словам Кошты, такой брифинг прошел в онлайн-формате в рамках работы для "тесной европейской координации".
"Очень полезный (брифинг - ред.), чтобы подготовить наш специальный Европейский совет 6 марта, на котором мы примем решения о нашей поддержке Украины и укреплении европейской обороны", - добавил Кошту.
В свою очередь Макрон написал, что в видеоконференции участвовали лидеры всех 27 стран Евросоюза.
"После моих обсуждений с президентом Трампом в Вашингтоне и в ходе подготовки к Европейскому совету 6 марта мы подтвердили нашу приверженность совместной работе по созданию условий для прочного и надежного мира в Украине и безопасности Европы", - отметил президент Франции.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон посетил Вашингтон в понедельник, 24 февраля. Он приезжал в Белый дом, где встретился с президентом США Дональдом Трампом.
Во время встречи с Макроном в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп заявил о том, что война России против Украины якобы может закончиться в течение следующих недель.
Также Трамп отказался называть главу Кремля Владимира Путина диктатором. Так он недавно охарактеризовал президента Украины Владимира Зеленского.
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