Макрон провел первый разговор после победы на президентских выборах Франции с Шольцем

Президент Франции Эммануэль Макрон провел свой первый международный разговор после победы на президентских выборах во втором туре. Он пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swissinfo.
Источники в Елисейском дворце сообщили, что Шольц позвонил Макрону, чтобы поздравить, и подчеркнул, что этот звонок является отражением франко-германской дружбы.
Первый телефонный разговор Макрона с иностранным президентом после президентских выборов 2017 года был также со своим немецким коллегой, которым в то время была канцлер Германии Ангела Меркель.
Стоит отметить, что по данным Reuters, другие европейские лидеры также поздравили Макрона с победой на выборах. Среди них президент Европейского совета Шарль Мишель, а также премьер-министры Бельгии и Люксембурга.
Кроме того, Макрона поздравил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, и президент Украины Владимир Зеленский, а также президенты Швеции, Румынии, Литвы, Финляндии, Нидерландов и Греции.
Напомним, Макрон заявил о том, что следующие годы не будут тихими, а будут историческими.
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