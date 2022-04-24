ru ua
Пн, 25 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Макрон: следующие годы не будут тихими, а будут историческими

Новина українською →
Париж, Воскресенье 24 апреля 2022 23:31
Макрон: следующие годы не будут тихими, а будут историческими Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Франция должна быть требовательна и амбициозная. Война в Украине существует, чтобы напомнить, что страна должна проявить свой голос, чтобы показать ясность своего выбора и показать свою силу во всех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figarо, который цитирует президента Эманнуэля Макрона после второго тура выборов президента.

"Мы должны быть доброжелательными и уважительными, потому что в нашей стране так много сомнений, так много разногласий. Никто не останется на обочине. Нам предстоит вместе работать над этим единством, благодаря которому мы сможем жить во Франции счастливее. Грядущие годы точно будут не тихими, а историческими, и мы сможем написать их для нашего поколения", - заявил Макрон.

Он отметил, что "эта новая эра будет не продолжением пятилетнего периода, который заканчивается, а обновлением, чтобы добиться большего".

"Каждый из нас должен будет взять на себя обязательство. Это то, что делает французский народ этой единственной силой, которую я люблю так глубоко, так сильно, и что я так горжусь тем, что снова служу. Да здравствует Франция!", - наконец сказал он.

Напомним, Марин Ле Пен заявила о намерении усилить сотрудничество между Россией и НАТО после войны, и она готова помочь с этим.

Ранее стало известно, что прокуратура Франции изучает доклад агентства ЕС, которое обвиняет Ле Пен в присвоении средств.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция
NEWS
60-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
60-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает