RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Макрон провів першу розмову після перемоги на президентських виборах Франції з Шольцем

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Президент Франції Еммануель Макрон провів свою першу міжнародну розмову після перемоги на президентських виборах у другому турі. Він поспілкувався з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Swissinfo.

Джерела в Єлисейському палаці повідомили, що Шольц подзвонив Макрону, щоб привітати, і підкреслив, що цей дзвінок є відображенням франко-німецької дружби.

Перша телефонна розмова Макрона з іноземним президентом після президентських виборів 2017 року була також зі своїм німецьким колегою, яким у той час була канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Варто зазначити, що за даними Reuters, інші європейські лідери також привітали Макрона з перемогою на виборах. Серед них президент Європейської Ради Шарль Мішель, а також прем'єр-міністри Бельгії та Люксембургу.

Крім того, Макрона привітав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, і президент України Володимир Зеленський, а також президенти Швеції, Румунії, Литви, Фінляндії, Нідерландів та Греції.

Нагадаємо, Макрон заявив про те, що наступні роки не будуть тихими, а будуть історичними.

Ми також писали про те, що Марін Ле Пен заздалегідь визнала поразку в президентських виборах Франції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еммануель МакронОлаф Шольц