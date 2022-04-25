Макрон провів першу розмову після перемоги на президентських виборах Франції з Шольцем

Джерела в Єлисейському палаці повідомили, що Шольц подзвонив Макрону, щоб привітати, і підкреслив, що цей дзвінок є відображенням франко-німецької дружби.

Перша телефонна розмова Макрона з іноземним президентом після президентських виборів 2017 року була також зі своїм німецьким колегою, яким у той час була канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Варто зазначити, що за даними Reuters, інші європейські лідери також привітали Макрона з перемогою на виборах. Серед них президент Європейської Ради Шарль Мішель, а також прем'єр-міністри Бельгії та Люксембургу.

Крім того, Макрона привітав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, і президент України Володимир Зеленський, а також президенти Швеції, Румунії, Литви, Фінляндії, Нідерландів та Греції.