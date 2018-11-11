Макрон призвал мировых лидеров к совместной борьбе за мир

Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Макрон предостерег от нестабильности мира и опасности национализма

Президент Франции Эммануэль Макрон во время церемонии по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны призвал мировых лидеров к совместной борьбе за мир. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, в ходе выступления Макрон призвал "строить надежды вместо того, чтобы играть на наших страхах друг против друга". Он также предостерег от нестабильности мира и опасности национализма.

"Старые демоны снова появляются. Новые идеологии манипулируют религиями. История иногда угрожает восстановить свой трагический путь и скомпрометировать наше наследие мира", - сказал он, заявив о необходимости подтвердить настоящую и огромную ответственность перед народами.

Макрон также призвал мировых лидеров к единству.

"Вместе мы можем предотвратить угрозы - глобальное потепление и разрушение окружающей среды, бедность, голод, болезни, неравенство, необразованность", - сказал Макрон.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в Париже проходят торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко в Париже принял участие в торжествах. Кроме того, глава государства сегодня также примет участие в открытии "Парижского форума ради мира".