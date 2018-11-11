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Порошенко в Париже принял участие в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны

Новости » Политика    11.11.2018 - 15:04
Фото: Петр Порошенко и Эммануэль Макрон (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко и Эммануэль Макрон (president.gov.ua)

Порошенко также примет участие в открытии "Парижского форума ради мира"

Президент Украины Петр Порошенко в Париже (Франция) принял участие в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечается, торжественные мероприятия в Париже начались утром в Елисейском дворце и продолжились возле Триумфальной арки.

Сообщается, что кроме участия в торжествах Порошенко также примет участие в открытии "Парижского форума ради мира", который инициирован президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В рамках форума будут обсуждаться пути улучшения глобального управления и поддержки действий, которые способствуют снижению международной напряженности, сотрудничеству между государствами для решения трансграничных проблем.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в Париже проходят торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Участие в торжествах принимают около 70 делегаций и лидеров государств. В частности, на торжествах присутствовал президент США Дональт Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Петр Порошенко, президент РФ Владимир Путин.

Отметим, ранее сообщалось, что Порошенко находится с рабочим визитом в Париже.

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