Макрон призначить нового прем'єра впродовж 48 годин, - Лекорню

Глава уряду оголосив про завершення своєї місії ведення переговорів з іншими партіями.

Він виключив можливість повернення на посаду прем’єра, але наполіг, що "вихід існує", і закликав до створення уряду, "повністю відокремленого від президентських амбіцій на 2027 рік".

Крім того, Лекорню відкинув імовірність нових парламентських виборів.

"В Національних зборах є абсолютна більшість, яка виступає проти розпуску. 210 депутатів підтримують платформу стабільності. Саме ця більшість може стати підґрунтям для Макрона для призначення нового прем’єра", - зазначив він.

Водночас, Лекорню рішуче відкинув заклики деяких колишніх союзників Макрона піти у відставку після затвердження бюджету на 2026 рік.

"Зараз не час змінювати президента", - наголосив прем'єр і пояснив свою позицію глобальною нестабільністю та дипломатичною роллю Франції, як додаткові причини зберегти стабільність на найвищому рівні влади.

Тернистий бюджет

Лекорню також зазначив, що новий законопроєкт про бюджет буде подано до парламенту в понеділок, 13 жовтня.

За його словами, що в Національній асамблеї зараз існує "дуже відносна більшість кількох політичних партій, які, по суті, готові домовитися про спільний бюджет".

"Він не буде ідеальним. Дискусій буде багато. Політичну кризу слід вирішити, уряд має бути сформований, а в парламенті - розпочато реальні дебати", - заявив прем'єр.

На запитання, чи вважає він свою місію успішною, Лекорню зробив паузу, а потім зізнався: "Не зовсім. Я спробував усе".