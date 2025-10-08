У парламенті Франції відхилили резолюцію, яка мала б розпочати імпічмент Макрона

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Представники керівної коаліції проголосували проти, а ультраправе "Національне об’єднання" утрималося. Таким чином, рішення Бюро фактично зупинило просування резолюції - вона не потрапить ані до Комісії із законів, ані до зали Національної асамблеї для обговорення.

Віцепрезидентки парламенту від партії "Непокірна Франція" Надеж Абоманґолі та Клеманс Ґетте очікувано підтримали розгляд резолюції. Їхню позицію поділили депутати від "екологістів" та "соціалістів".

Однак під час голосування члени бюро розділилися: п'ять голосів за, 10 - проти та п'ять - утрималися.

За даними видання, резолюцію підписали 104 парламентарії лівих сил, включно з частиною депутатів від парламентських груп "Екологічна й соціальна" і "Соціалісти та споріднені".

Парламентська криза у Франції

Раніше ми писали, що Себастьєн Лекорню подав Еммануелю Макрону заяву про відставку з посади прем'єр-міністра Франції. Це сталось менше ніж через місяць після його призначення.

Нагадаємо, 8 вересня Національні збори Франції оголосили вотум недовіри уряду на чолі з Франсуа Байру.

Це рішення було підтримано 194 депутатами з 364 - за відставку уряду проголосували усі опозиційні Еммануелю Макрону партії, від ультралівих до ультраправих.

Детально про те, чому попередній уряд Франції відправили у відставку можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.