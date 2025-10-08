ua en ru
У Франції політична криза: прем'єр сподівається врятувати бюджет та стабілізувати ситуацію

Франція, Середа 08 жовтня 2025 12:22
UA EN RU
Фото: прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Тимчасовий прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню висловив обережний оптимізм щодо ухвалення бюджету країни до кінця 2025 року, що значно зменшує ймовірність проведення дострокових парламентських виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та The Guardian.

Тимчасовий прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорнювисловив обережний оптимізм щодо ухвалення бюджету країни до кінця року, що зменшує ймовірність проведення дострокових парламентських виборів.

За його словами, переговори з різними партіями тривають, і угода щодо бюджету може бути досягнута до 31 грудня 2025 року. Лекорню зазначив, що готовність до компромісу створює імпульс і зближення, що знижує ризик розпуску парламенту.

Він додав, що зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, щоб обговорити результати перемовин і визначити можливість укладення угоди.

Повідомляється, що останніми днями Макрон стикається із закликами оголосити дострокові вибори або піти у відставку, щоб подолати політичну кризу.

Лекорню став п’ятим прем’єр-міністром Франції за останні два роки і подав у відставку разом з урядом у понеділок після відхилення нового кабінету. Президент переконав його залишитися на посаді до вечора середи, щоб спробувати сформувати коаліційний уряд, здатний забезпечити прийняття бюджету жорсткої економії через рекордний рівень державного боргу.

Лекорню також зазначив, що під час перемовин перевірятиме, на які поступки готові піти соціалісти та "зелені", щоб підтримати бюджетну угоду.

Він висловив сподівання, що дефіцит бюджету буде скорочено до 4,7–5% замість цільових 5,4% у 2025 році.

Очікується, що Лекорню виступить із публічною заявою про стан переговорів у сьогодні перед зустріччю з представниками Соціалістичної партії.

Тим часом Макрон наголосив, що "візьме на себе відповідальність", якщо угоду не буде досягнуто, натякаючи на можливі дострокові парламентські вибори.

Парламентська криза у Франції

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло, як 6 жовтня Себастьєн Лекорню подав Еммануелю Макрону заяву про відставку з посади прем'єр-міністра Франції.

Ми також писали, що ще 8 вересня Національні збори Франції оголосили вотум недовіри уряду на чолі з Франсуа Байру.

Відповідне рішення підтримали 194 депутати з 364 - за відставку уряду проголосували усі опозиційні Еммануелю Макрону партії, від ультралівих до ультраправих.

Наступного дня, 9 вересня, президент Макрон призначив новим прем'єром країни Себастьєна Лекорню, який у попередньому уряді обіймав посаду міністра оборони. Після призначення Макрон доручив йому провести консультації з парламентськими силами і представити склад нового уряду.

Детально про те, чому попередній уряд Франції відправили у відставку можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

