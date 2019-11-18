Макрон приветствовал возвращение украинских кораблей перед нормандским саммитом

Фото: Эммануэль Макрон (president.gov.ua)

Он назвал этот жест свидетельством диалога между Россией и Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил сообщение о возвращении в Украину трех кораблей, захваченных в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Елисейского дворца.

Отмечается, что об этом Макрон заявил во время сегодняшнего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсуждали подготовку к нормандского саммита 9 декабря.

"Президент Республики также приветствовал сообщения о возвращении в Украину трех кораблей, захваченных во время инцидента 25 ноября 2018 года у Керченского пролива. Этот жест был ожидаемый, и помогает формировать уверенность в диалоге между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Путин стал последним из ожидаемых участников саммита, с которыми общался Макрон. Раньше он звонил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, после разговора Путина и Макрона министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что если лидеры "нормандской четверки" готовы провести встречу, то все условия для этого сформировались.

РБК-Украина писало, что президент Франции Эммануэль Макрон и президент Российской Федерации Владимир Путин считают, что проведение саммита "нормадской четверки" должно реально способствовать быстрой и полной реализации минских соглашений.