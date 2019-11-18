Макрон привітав повернення українських кораблів перед нормандським самітом

Фото: Еммануель Макрон (president.gov.ua)

Він назвав цей жест свідченням діалогу між Росією та Україною

Президент Франції Еммануель Макрон привітав повідомлення про повернення в Україну трьох кораблів, захоплених в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єлисейського палацу.

Зазначається, що про це Макрон заявив під час сьогоднішньої телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним. Вони обговорювали підготовку до нормандського самміту 9 грудня.

"Президент Республіки також привітав повідомлення про повернення в Україну трьох кораблів, захоплених під час інциденту 25 листопада 2018 року біля Керченської протоки. Цей жест був очікуваний, і допомагає формувати впевненість у діалозі між Росією та Україною", - йдеться в повідомленні.

Також відзначається, що Путін став останнім із ймовірних учасників саміту, з яким спілкувався Макрон. Раніше він телефонував канцлеру Німеччини Ангелі Меркель та президенту України Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, після розмови Путіна і Макрона міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що якщо лідери "нормандської четвірки" готові провести зустріч, то всі умови до цього сформувалися.

РБК-Україна писало, що президент Франції Еммануель Макрон і президент Російської Федерації Володимир Путін вважають, що проведення саміту "нормадской четвірки" має реально сприяти швидкій і повній реалізації мінських угод.