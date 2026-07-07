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Макрон прибув до Сирії першим з лідерів ЄС після падіння режиму Асада

03:13 07.07.2026 Вт
2 хв
Які інвестиції пропонує президент Франції новому уряду Сирії?
aimg Пилип Бойко
Макрон прибув до Сирії першим з лідерів ЄС після падіння режиму Асада Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
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Президент Франції Еммануель Макрон прибув до Дамаска для зустрічі з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа. Лідери двох країн обговорять безпеку, інвестиції TotalEnergies та повернення артефактів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Макрон одразу окреслив мету свого приїзду. Він прагне підтримати сирійський народ у розбудові суверенної та мирної держави.

"Я приїхав, щоб висловити відданість Франції сирійському народу. За суверенну Сирію, єдину у своєму різноманітті та мирну зі своїми сусідами", - зазначив Макрон.

Раніше цього року Дамаск уже відвідували президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський. Сирійська сторона називає візит Макрона ключовим кроком для відновлення свого міжнародного авторитету.

Від санкцій до інвестицій

Новий президент Сирії Ахмед аш-Шараа активно налагоджує зв'язки із Заходом. Раніше він очолював угруповання Фронт ан-Нусра і перебував під жорсткими санкціями. Проте Макрон став одним із тих, хто закликав зняти обмеження для початку нового етапу.

Французькі президенти не відвідували Сирію з 2009 року. Тоді країною ще керував диктатор Асад. Після жорстокого придушення протестів Сирія поринула у десятирічну громадянську війну. Тепер Париж намагається вибудувати діалог із новою владою.

Макрон приїхав не один, а у супроводі впливових бізнесменів. Серед них - керівник нафтового гіганта TotalEnergies Патрік Пуянне та голова логістичної компанії CMA CGM Родольф Сааде. Французький бізнес обережно вивчає можливості для інвестицій.

Головні теми переговорів:

  • відновлення інфраструктури країни;
  • гарантії безпеки для іноземних інвесторів;
  • захист релігійних та етнічних меншин;
  • боротьба з бойовиками Ісламської держави.

Франція підготувала символічний подарунок. Макрон поверне Сирії 23 цінні археологічні артефакти. Серед них предмети римської, візантійської та пальмірської цивілізацій. Їх орендували для виставки в Парижі ще у 2010 році. Через війну цінності не могли повернути раніше.

Очікується, що після візиту Макрона президент Сирії Ахмед аш-Шараа вирушить до Анкари на саміт НАТО. Там він має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Сирія вже приєдналася до міжнародної коаліції проти ІДІЛ, що відкриває двері для ширшої співпраці.

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Франція Війна в Сирії
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