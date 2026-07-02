Франція покарала власника танкера "тіньового флоту" РФ
Франція оголосила судове рішення щодо власника раніше затриманого судна-порушника Tagor.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
Франція оштрафувала танкер "тіньового флоту" РФ Tagor
Франція наклала штраф у 1 млн євро на власника судна Tagor, яке належить до російського "тіньового флоту" та було затримано наприкінці травня ВМС в Атлантиці.
"Власника танкера оштрафували за відсутність належного прапора та відмову виконати вимоги французьких військових", - заявив прокурор Бреста Стефан Келленберже.
Подробиці затримання Tagor
Французькі військові запідозрили, що танкер Tagor йшов під фальшивим прапором.
Підсанкційний корабель раніше неодноразово змінював стяги. Цього разу Tagor прямував із Росії під камерунським прапором.
Після затримання судно супроводили до бухти Дуарнене у департаменті Фіністер, прокуратура відкрила розслідування. Російського капітана танкера арештували, проте згодом відпустили.
Коли завершиться процедура визнання вини, то адміністративне затримання судна буде скасоване. Тоді Tagor зможе залишити територіальні води Франції.
ВМС Франції 31 травня затримали танкер "Тагор", який прямував з Росії та перебуває під міжнародними санкціями. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, операцію провели в Атлантичному океані за підтримки кількох партнерів.
Танкер Deliver був зупинений силами ВМС Франції поблизу Сицилії та конвойований до затоки Фос. Наразі судно перебуває у розпорядженні марсельської прокуратури.
Законодавці Німеччини та Франції закликають до жорстких перевірок і затримання суден "тіньового флоту" РФ. Ці кораблі допомагають Москві обходити нафтові санкції ЄС та США.