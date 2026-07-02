Франція покарала власника танкера "тіньового флоту" РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Франція оштрафувала танкер "тіньового флоту" РФ Tagor

Франція наклала штраф у 1 млн євро на власника судна Tagor, яке належить до російського "тіньового флоту" та було затримано наприкінці травня ВМС в Атлантиці.

"Власника танкера оштрафували за відсутність належного прапора та відмову виконати вимоги французьких військових", - заявив прокурор Бреста Стефан Келленберже.

Подробиці затримання Tagor

Французькі військові запідозрили, що танкер Tagor йшов під фальшивим прапором.

Підсанкційний корабель раніше неодноразово змінював стяги. Цього разу Tagor прямував із Росії під камерунським прапором.

Після затримання судно супроводили до бухти Дуарнене у департаменті Фіністер, прокуратура відкрила розслідування. Російського капітана танкера арештували, проте згодом відпустили.

Коли завершиться процедура визнання вини, то адміністративне затримання судна буде скасоване. Тоді Tagor зможе залишити територіальні води Франції.