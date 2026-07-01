ЗМІ дізналися, коли Франція обере нового президента

Навесні 2027 року французи вирішуватимуть, хто очолить країну після Еммануеля Макрона. Дати першого та другого турів уже відомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Інсайдери з'ясували, що перший тур відбудеться 18 квітня, а другий - 2 травня.

Що цікаво, спочатку Париж коливався між двома альтернативами: провести вибори 11 і 25 квітня або ж змістити їх на тиждень пізніше.

Після тривалих роздумів влада країни обрала другий варіант.

"Такий вузький простір для маневру пояснюється обмеженнями, встановленими Конституцією Франції", - пояснює видання.

Також вказано, що офіційне затвердження дат першого та другого турів відбудеться вже сьогодні, 1 липня. Рішення ухвалить уряд країни.

У цьому питанні Париж керується Основним законом Франції 1958 року.

У ньому йдеться, що президентські вибори повинні відбутися в період від двадцяти до тридцяти п’яти днів до закінчення терміну повноважень чинного глави держави.

Окрім того, другий тур має обов’язково відбутися до півночі 14 травня 2027 року. Що цікаво, саме цього дня завершиться вже друга п’ятирічна каденція Еммануеля Макрона.

Чинний глава республіки нещодавно зізнався, що він піде з великої політики.

Також він визнав, що на посаді президента припускався серйозних помилок. Саме тому налаштований їх виправити, поки ще є час. Про які хиби йдеться - Макрон не уточнив.