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Макрон прибыл в Сирию первым из лидеров ЕС после падения режима Асада

03:13 07.07.2026 Вт
2 мин
Какие инвестиции предлагает президент Франции новому правительству Сирии?
aimg Филипп Бойко
Макрон прибыл в Сирию первым из лидеров ЕС после падения режима Асада Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
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Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Дамаск для встречи с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Лидеры двух стран обсудят безопасность, инвестиции TotalEnergies и возврат артефактов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Макрон сразу наметил цель своего приезда. Он стремится поддержать сирийский народ в развитии суверенного и мирного государства.

"Я приехал, чтобы выразить преданность Франции сирийскому народу. За суверенную Сирию, единственную в своем многообразии и мирную со своими соседями", - отметил Макрон.

Ранее в этом году Дамаск уже посещали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Украины Владимир Зеленский. Сирийская сторона называет визит Макрона ключевым шагом по восстановлению своего международного авторитета.

От санкций к инвестициям

Новый президент Сирии Ахмед аш-Шара активно налаживает связи с Западом. Ранее он возглавлял группировку Фронт ан-Нусра и находился под жесткими санкциями. Однако Макрон стал одним из тех, кто призвал снять ограничения для начала нового этапа.

Французские президенты не посещали Сирию с 2009 года. Тогда страной еще управлял диктатор Асад. После жестокого подавления протестов Сирия погрузилась в десятилетнюю гражданскую войну. Теперь Париж пытается выстроить диалог с новой властью.

Макрон приехал не один, а в сопровождении влиятельных бизнесменов. Среди них – руководитель нефтяного гиганта TotalEnergies Патрик Пуянне и глава логистической компании CMA CGM Родольф Сааде. Французский бизнес осторожно изучает возможности для инвестиций.

Главные темы переговоров:

  • восстановление инфраструктуры страны;
  • гарантии безопасности для иностранных инвесторов;
  • защита религиозных и этнических меньшинств;
  • борьба с боевиками Исламского государства.

Франция подготовила символический подарок. Макрон вернет Сирии 23 ценных археологических артефакта. Среди них предметы римской, византийской и пальмирской цивилизаций. Их арендовали для выставки в Париже еще в 2010 году. Из-за войны ценности не могли вернуть раньше.

Ожидается, что после визита Макрона президент Сирии Ахмед аш-Шараа отправится в Анкару на саммит НАТО. Там он должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Сирия уже присоединилась к международной коалиции против ИГИЛ, открывающей двери для более широкого сотрудничества.

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