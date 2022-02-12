Макрон позвонил Путину: первые подробности

Как сообщили в Елисейском дворце, беседа Макрона с Путиным продолжалась 1 час 40 минут. По данным издания, основной темой переговоров лидеров стала растущая напряженность вокруг Украины.

Франция и Россия пока не сделали официальных заявлений по результатам переговоров Макрона и Путина. Эта беседа, начавшаяся в 12:30 по французскому времени (13:30 по Киеву), предшествовала телефонному разговору, который позже проведет президент США Джо Байден с Владимиром Путиным.

Обновлено: в ходе переговоров Макрон предупредил Путина, что искренний диалог не совместим с военной эскалацией на границах Украины, сообщил Елисейский дворец.

Также Эммануэль Макрон и Владимир Путин выразили готовность продолжить диалог о путях продвижения вперед в реализации минских соглашений по Донбассу и об условиях для безопасности и стабильности в Европе.