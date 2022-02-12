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Макрон позвонил Путину: первые подробности

Автор: Дмитрий Кузнецов, Валерия Полищук

Президент Франции Эммануэль Макрон 12 февраля созвонился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Стали известны первые подробности беседы двух лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание Challenges.

Как сообщили в Елисейском дворце, беседа Макрона с Путиным продолжалась 1 час 40 минут. По данным издания, основной темой переговоров лидеров стала растущая напряженность вокруг Украины.

Франция и Россия пока не сделали официальных заявлений по результатам переговоров Макрона и Путина. Эта беседа, начавшаяся в 12:30 по французскому времени (13:30 по Киеву), предшествовала телефонному разговору, который позже проведет президент США Джо Байден с Владимиром Путиным.

Обновлено: в ходе переговоров Макрон предупредил Путина, что искренний диалог не совместим с военной эскалацией на границах Украины, сообщил Елисейский дворец.

Также Эммануэль Макрон и Владимир Путин выразили готовность продолжить диалог о путях продвижения вперед в реализации минских соглашений по Донбассу и об условиях для безопасности и стабильности в Европе.

Напомним, 11 февраля Елисейский дворец анонсировал телефонный разговор Макрона с Путиным. Отмечалось, что главы государств планировали обсудить недавние переговоры французского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отметим, ранее Путин заявил, что Макрон после переговоров с руководством Украины позвонит российскому лидеру.

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Владимир ПутинЭммануэль Макрон