Следующие шаги России будут зависеть от визита Макрона в Украину, - Путин

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон созвонятся после визита последнего в Украину. Стороны обсудят дальнейшие шаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам встречи лидеров.

"Мы договорились, что после консультаций (Макрона - ред.) с руководством Украины, мы также созвонимся и проведем обратную связь о том, что украинское руководство считает приемлемым и неприемлемым. И, в зависимости от этого, будем строить свои собственные шаги" - заявил Путин.

Напомним, на переговорах с Макроном, президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО проигнорировали требования Москвы по "гарантиям безопасности". По мнению российского президента, политика открытых дверей Альянса "достаточно вольная".

Ранее Макрон заявил о необходимости того, чтобы в вопросе европейской безопасности все повели себя "ответственно". И также подчеркнул необходимость диалога, выразив предположение, что встреча может "открыть путь к деэскалации".

По словам президента Франции, следующие дни будут решающими.